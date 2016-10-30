ممثلة مصرية ذهبت لشراء مخدرات .. فاغتُصبت

نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط عاطلين اتهمتهما ممثلة مغمورة تدعى نورهان باختطافها واغتصابها تحت تهديد السلاح في شقة أحدهما بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وكان مدير أمن الجيزة قد تلقى بلاغا من مأمور قسم بولاق الدكرور، يفيد بتوجه ممثلة مغمورة تدعى نورهان إلى القسم للإبلاغ عن اختطافها بواسطة عاطلين وتناوبهما على اغتصابها في شقه أحدهما بمنطقة بولاق، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين بعد أن أدلت الممثلة بأوصافهما.

وخلال ساعات معدودة تم القبض على المتهمين، حيث تبين أنهما مسجلان خطر وسبق اتهامهما في قضايا عدة، لكن اعترافاتهما كشفت عن مفاجأة حيث أكدا أمام ضباط المباحث أن الممثلة المغمورة توجهت إليهما عبر وساطة صديق لهما لشراء مخدرات منهما.

وأضافا أنهما في يوم الحادث تلقيا اتصالا من صديقهما يخبرهما بأنه لا يوجد معه مخدرات، وأن فنانة مغمورة من زبائنه تريد شراء مخدرات، طالبا منهما تدبير ما تحتاجه، وفور وصولها إليهما قررا اختطافها واغتصابها بشقة أحدهما.

وأنكرت الفنانة في البداية رواية المتهمين، لكن بمواجهتهما اعترفت أنها ذهبت إليهما لشراء مخدرات، وأنهما اختطفاها وتناوبا اغتصابها لمدة يوم كامل في شقة أحدهما في بولاق، وتركاها وفرا هاربين حتى تمكنت من الخروج من الشقة والتوجه لقسم الشرطة للإبلاغ عنهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالة المتهمين إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

شام تايمز

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