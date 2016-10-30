كاميرا مثبتة على ملابس شرطي تفضح ارتكابه هذه الجريمة!

سرق شرطي أمريكي من مدينة دنفر الأمريكية أموالاً كانت بحوزة شخص مشتبه به، وقادت الكاميرا المثبتة في جسم الشرطي إلى إثبات التهمة عليه.

ذكرت ذلك صحيفة “دنفر بوست الأمريكية نقلاً عن وثائق قدمت لإحدى المحاكم، وأظهرت الصور التي التقطتها الكاميرا المثبتة على جسم الشرطي “بودي كام”، كيف قام الشرطي (48 عاماً) بتفتيش ملابس الشخص المشتبه به الذي لقي حتفه خلال مطاردة للشرطة.

وأوضحت الصور كيف أن الشرطي عثر على حزمة من الأوراق المالية فئة 100 دولار في ملابس القتيل المشتبه به، فاستولى عليها.

وقام أحد المحققين فيما بعد بتحريز المبالغ المالية الموجودة في ملابس الشخص الذي لقي حتفه والذي كانت الشرطة تطارده، ولفت نظر المحقق أنها جميعاً كانت من فئة الأوراق المالية الصغيرة، على خلاف ما رآه في صور الكاميرا من أوراق من فئة 100 دولار.

وأبلغ المحقق السلطات التي استجوبت الشرطي، ووجهت إليه تهمة ارتكاب السرقة.

شام تايمز

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