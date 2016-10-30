الفيديو الأول من جنازة الموسيقار ملحم بركات في موكب مهيب لوداعه .. خلاف عائلي في عزاء ملحم بركات بين اولاده من زوجتيه بحضور نوال الزغبي

نشر موقع “التيار” اللبناني المشاهد الأولى من موكب جنازة الموسيقار الراحل ملحم بركات، خلال وصوله الى كنيسة مار نقولا في منطقة الاشرفية قبل الاتجاه الى مثواه الاخير في مسقط رأسه كفرشيما.

وأوضحت ورقة نعوة الموسيقار الراحل ملحم بركات أن جثمان سينقل اليوم الأحد إلى كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس في منطقة الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يصلى عليه لراحة نفسه في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر ومن بعد الصلاة يوارى الجثمان الثرى في مدافن العائلة في كنيسة القدسين بطرس وبولس للروم الأرثوذكس في منطقة كفرشيما، مسقط رأس الراحل.

ويتم يتقبل التعازي يومي الأثنين والثلثاء المقبلين، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً في صالون الكنيسة.

وتوفي بركات يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 71 عاماً، في مستشفى “أوتيل ديو” في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد صراعٍ مع المرض.

بالفيديو : خلاف عائلي في عزاء ملحم بركات بين اولاده من زوجتيه بحضور نوال الزغبي

رصدت عدسات الكاميرات وقوع اشكال عائلي في عزاء الموسيقار الراحل ملحم بركات، بين ابنه ملحم جونيور من طليقته الفنّانة مي حريري، وعائلة الراحل من زوجته الأولى رندا عازار.

وجالت كاميرا تلفزيون “الجديد” في صالون العزاء حيث توافد أهل السياسة والفنّ ومحبو الراحل، من بينهم النائب آلان عون والمطربة نوال الزغبي والفنّانة باسكال صقر والكوميديان ايلي ايوب.

وخلال جولة “الجديد”، رصدت الكاميرا خلافاً كبيراً داخل العزاء، لافتةً الى انزعاج ملحم جونيور من عزله عائلياً.

يُشار الى ان اسم وعائلة طليقة الموسيقار مي حريري لم يدرجا في ورقة النعوة.







شام تايمز

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