ماجدة الرومي تترك عزاء أمها وتنعى ملحم بركات بكلمات مبكية

وجهّت الفنّانة القديرة ماجدة الرومي رسالة طويلة بكلمات مؤثرة للموسيقار الراحل ملحم بركات، علماّ أنها تلقت خبر وفاته خلال عزاء والدتها، فتوجهت إلى عائلته لمواساتهم في مصيبتهم، على رغم مصيبتها.

وكتبت المطربة اللبنانية:

“مبارح،

من عَزا إمي للعَزا فيك ومن دير القرقفي كفرشيما لكنيسة مار بطرس وبولس كفرشيما

قطعت المسافة بضيعتنا الصغيرة وانا قلبي عم يعصرو الاسى وانا عم بسمع صوتك طالع من كل شارع وحي..

وصوتك نفسو نفسو يا ملحم يلي فرّحني العمر كلّو مبارح نفسو نفسو ما ترك بعينييّ دمعة وحدة إبْكِيها.

وهيي نفسها نفسها شوارع كفرشيما يا ملحم يلي تمشّينا عليها بضيعتنا صغار وزهّرتلنا صغار وضحكتلنا صغار وهديتنا كل ربيع وكل أمل هيي نفسها نفسها مبارح شفتها خريف حزين مستعد يرمي كل وراقو ويبكي معنا ويكتب معنا ع صفحة تشرين الاول ٢٠١٦:

كلّو رايح وج الله بس وحدو اللي باقي..

وشفت الدنيا حزينة عليك مثلنا وبتحبّك مثلنا ورح تشتقلك مثلنا وتقول لكل جيل جايي بعدنا

إنك من أعظم الاصوات يلي مرقت على هالشرق إنك صوت اذا رَق

بيبكّي الحجر واذا جن بتنحِنيلو العاصفة واذا تجلّى بتِخْضَر فينا جَنّات وانك جملة لحنية متفوّقة عريقة رح تبقى درس بالاصالة لكل عاشق موسيقى اليوم وكل يوم ولتنتهي الايام..

ابو مجد يا حبيب اللبنانيي وكل العرب يا ابن كفرشيما البار مهما بعّدتنا الايام رح نرجع نلتقى هيدا إيماننا بالله

وحتى نلتقى لنغني للابد أمجاد الرب

بسألك بمحبّة طالعة من نص قلبي تِقبَل منّي بهاليوم الحزين كتير

تقديري العظيم لفنك الاصيل لصوتك العالمي ولكل يلي كنتو بهالحياة ..

ماجدة الرومي،

كفرشيما

في 30/10/2016”.

شام تايمز

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