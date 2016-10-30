من هي الشخصيات السورية التي طالتها العقوبات الأوربية الجديدة؟

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على مسؤولين في الحكومة السورية شملت عشرة من كبار مسؤوليه، بعد اتهامهم بالمشاركة في “القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين”.

وكان لافتاً، تركيز القائمة الجديدة على مستخدمي السلاح الكيماوي والتخطيط للهجمات على حلب حسب مزاعم الاتحاد . ووفق الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن المسؤولين العشرة هم:

1- اللواء أديب سلامة، نائب قائد المخابرات الجوية الذي عيّن في حلب قبل أسابيع وكان سلامة يترأس إلى وقتٍ قريبٍ فرع المخابرات الجوية في حلب.

2- العميد عدنان عبود حلوة الذي يلعب دوراً مسؤولاً في الوحدة 155 والوحدة 157 في الجيش.

وخلال الثورة كان مسؤولاً عسكرياً عن منطقة في خربة الشيّاب جنوب دمشق.

3- العميد جودت صلبي مواس الذي يشغل منصباً رفيعاً في القوات المدفعية في الجيش .

4- العقيد حامد خليل طاهر الذي يرأس وحدة في الجيش .

5- هلال هلال، باعتباره مسؤولاً في ميليشيات «كتائب البعث» حيث يساهم في تجنيد العناصر التابعين لحزب «البعث» الحاكم. وهو الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم.

6- عمار الشريف، وهو رجل أعمال وناشط في القطاع المصرفي والتأمينات، وأحد المؤسسين في «بنك بيبلوس».

7- بشر الصبان ، محافظ دمشق

8- أحمد الشيخ عبدالقادر، محافظ القنيطرة

9- غسان عمر خلف، محافظ حماة

10- خير الدين السيد، محافظ إدلب وهو «شقيق وزير الأوقاف محمد عبدالستار السيد».

وبإضافة المسؤولين المشمولين بالعقوبات الأوربية مؤخراً، يرتفع عدد مسؤولي النظام المشمولين إلى 216 مسؤولاً و69 مؤسسة.

شام تايمز

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