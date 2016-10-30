مورينيو يوجه لطمة جديدة لشفاينشتايجر

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، وجه لطمة أخرى لباستيان شفاينشتايجر، لاعب وسط الفريق.

ويعاني النجم الألماني معاملة سيئة للغاية داخل جدران النادي الإنجليزي، إذ استبعده مورينيو من حساباته تماما هذا الموسم، وأرسله للتدرب مع فريق الرديف بالنادي، تمهيدا للإطاحة به في أقرب وقت.

وأشارت صحيفة “صنداي بيبول” البريطانية إلى أن مورينيو لم يكتف فقط بإبعاد شفاينشتايجر من التدريب مع الفريق الأول، بل أبلغ وارين جويس، المدير الفني لفريق الشباب، بعدم إشراك اللاعب الألماني في أي مباراة بدوري الرديف.

وبينت الصحيفة أن مورينيو أبلغ مدرب فريق الشباب بأن شفاينشتايجر غير مسموح له بالمشاركة في مباراة تخص أي فريق داخل النادي.

وأضافت الصحيفة أن مدرب فريق الشباب بنادي مانشستر يونايتد يعاني كثيرا هذا الموسم بسبب عدم تعاون مورينيو معه بشأن إمداد الفريق الرديف بعدد من نجوم الفريق الأول البعيدين عن المشاركة.

وشكا جوريس نقصا عدديا شديدا بعد تصعيد ماركوس راشفورد للفريق الأول، وانتقال ويل كين إلى هال سيتي، وآشلي فليتشر إلى وست هام يونايتد.

كووورة

شام تايمز

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