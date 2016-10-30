برشلونة يواجه خطر فقدان سواريز ونيمار في الكلاسيكو

يواجه برشلونة خطر فقدان نجمي الفريق لويس سواريز، ونيمار دا سيلفا، في مباراته المرتقبة أمام ريال مدريد، في قمة الجولة 14 من الدوري الإسباني، 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ولفتت صحيفة “سبورت” الكتالونية إلى أن على لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، توخي الحذر من فقدان خدمات نيمار وسواريز أمام ريال مدريد بداعي الإيقاف.

وأوضحت أن سواريز حصل على 4 بطاقات صفراء، وعلى بعد واحدة فقط من الإيقاف، فيما حصل نيمار على 3 بطاقات، ويبدو مهددا أيضا.

ويلعب برشلونة أمام فرق إشبيلية، ومالاجا، وريال سوسييداد في الجولات 11، و12، و13 على الترتيب، قبل ملاقاة الفريق الملكي، فيما علقت الصحيفة “الأمر الطبيعي أن يحصل سواريز على بطاقة أخرى في هذه المباريات كي يطمئن على مشاركته في الكلاسيكو”.

كووورة

شام تايمز

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