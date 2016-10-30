بسبب “التهديدات”.. الخارجية الأمريكية تحثّ رعاياها على الخروج من تركيا

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت عائلات موظفي قنصليتها في مدينة اسطنبول التركية من البقاء في البلاد، جراء ما أسمته “خطر المجموعات المتطرفة” التي تسعى لاستهداف مواطنين أمريكيين.

وقالت الوزارة حسب ما نقلت AFP عبر موقعها الرسمي إن تهديدات متزايدة من قبل جماعات إرهابية في أنحاء متفرقة من تركيا قد تجد طريقها إلى بعض الأمريكيين.

ويعتبر هذا التحذير ثاني تحذير من نوعه تصدره السفارة لمواطنيها في تركيا في غضون أسبوع واحد، حيث نصحت الخارجية الأمريكية الأسبوع الفائت رعاياها بالتفكير جيداً قبل السفر إلى تركيا، “نظراً للظروف الحالية”.

وتأثرت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 تموز الماضي، حيث تتهم تركيا رجل الدين فتح الله غولن بتدبير تلك المحاولة، في الوقت الذي تطلب فيه من واشنطن إعادة غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث تشدد السلطات الأمريكية على القول إن هذا القرار من شأن القضاء أن يبت فيه.

شام تايمز

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