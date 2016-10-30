تعرف لترتيب بلدك ضمن قائمة أطول شعوب البلدان العربية

كشفت دراسة جديدة أن الهولنديين ما زالوا أكثر الشعوب العالمية طولا بمعدل يتراوح بين 182 إلى 183 سنتمترا، بينما سجل الرجال في تيمور الشرقية أقصر قامة بمعدل لم يتجاوز 160 سنتمترا.

وصنفت الدراسة نساء غواتيمالا كأقصر النساء في العالم بمعدل في حدود 140 سنتمترا، أما أطول نساء العالم فيوجدن في جمهورية لاتفيا بمعدل 169.9 سنتمترا بحسب “الحرة”، كما أظهرت الدراسة أن شعوبا تمكنت من إضافة سنتمترات قليلة إلى قامتها، بينما فقدت دول أخرى سنتمترات وتراجعت عشرات المراتب على قائمة الشعوب الأطول قامة في العالم.

فقد تراجع الرجل الأميركي من المرتبة الثالثة لأطول رجال العالم قبل 100 عام إلى المرتبة 37 حسب الترتيب الجديد، وتراجعت المرأة الأميركية من المركز الرابع إلى المركز 42 عالميا، واستطاعت دول آسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية أن تكون أطول مما كانت عليه قبل قرن من الزمان.

وترتب دراسات حديثة قائمة الشعوب العربية الأكثر طولا على النحو التالي:

1- لبنان ( 176 سنتمترا )

2- السعودية ( 174 سنتمترا)

3- سورية ( 173 سنتمترا)

4-المغرب (172 سنتمترا)

5- تونس (172 سنتمترا)

6- الجزائر (172 سنتمترا)

7- ليبيا ( 171 سنتمترا)

8- مصر (170سنتمترا)

9-. العراق (165 سنتمترا)

شام تايمز

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