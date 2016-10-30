الداخلية السعودية تعلن عن إحباط محاولة تفجير ملعب الجوهرة بجدة أثناء مباراة السعودية والإمارات

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية المختصة أحبطت تهديدا إرهابيا كان سيستهدف ملعب الجوهرة “مدينة الملك عبدالله الرياضية” بجدة أثناء مباراة السعودية والإمارات والتي اقيمت في 11 الشهر الحالي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

القبض على خلية “إرهابية”

وألقت وزارة الداخلية السعودية القبض على خلية تتكون من أربعة أشخاص، كانت تستهدف رجال الأمن، وأعلنت في بيان لها عن قائمة بأسماء متورطين في استهداف رجال الأمن في مدينتي القطيف والدمام، شرقي السعودية، تضم أسماء تسعة مطلوبين، بينهم مواطنون بحرينيون.

وجاء في بيان وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على أربعة أشخاص، شكلوا خلية في محافظة شقرا، وسط المملكة، من أجل اغتيال رجال أمن، وأن الخلية تتبع لتنظيم “الدولة الإسلامية” وتتلقى الأوامر من أحد أعضاء التنظيم “الإرهابي” في سورية.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، فقد تعاملت مع معلومات‏ ‏عن أنشطة وتهديدات إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي في الخارج، وبلوغ الترتيبات فيها إلى مراحل متقدمة تُشير إلى وجود أعمال إرهابية وشيكة الوقوع، مما ضاعف من وتيرة الجهود الأمنية المبذولة لاستباق ما يخطط إليه والحيلولة دون وقوعها.

تفجير المدينة والقطيف

وكانت وزارة الداخلية السعودية كشف في الشهر السابع من العام الحالي هويات منفذي هجومي الحرم النبوي بالمدينة المنورة ومنطقة القطيف شرقي المملكة، بينما اعتقلت 7 سعوديين و12 باكستانياً على خلفية تورطهم في العمليتين.

وأكدت الداخلية أن السعودي “نائر مسلم حماد النجيدي” (26 عاما)، هو منفذ التفجير الذي وقع قرب المسجد النبوي في المدينة المنورة غربي المملكة، وأسفر عن مقتل أربعة من رجال الأمن.

أما منفذي هجوم القطيف، فهم “عبد الرحمن صالح محمد العِمِر” (23 عاماً)، ممن سبق إيقافهم لمشاركته في تجمعات غوغائية تنادي بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا إرهابية”، بالإضافة إلى “إبراهيم صالح محمد العِمِر” (20 عاماً)، و”عبدالكريم إبراهيم محمد الحسِنِي” (20 عاماً)، وجميعهم لم يستخرجوا بطاقات الهوية الوطنية”، حسب المتحدث الأمني.

شام تايمز

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