المركزي يعيد تفعيل نقل الذهب عبر مطار دمشق الدولي لمطاري القامشلي واللاذقية

أعلن مصرف سورية المركزي عن إعادة تفعيل نقل الذهب عبر مطار دمشق الدولي إلى مطاري القامشلي واللاذقية بعد التنسيق مع وزارة المالية وهيئة الطاقة الذرية والجمعية الحرفية للصاغة.

و أكد المصرف أهمية ضبط عملية نقل البضائع الذهبية عبر الخطوط الداخلية بين المحافظات بما يكفل تطبيق رقابة دقيقة وسليمة عليها وبالتالي الحد ما أمكن من عملية التلاعب والغش بأوصاف هذه البضائع لجهة الوزن والعيار أو الكميات.

ولفت المركزي إلى أنه “تم التوصل لوضع منهجية جديدة لنقل الذهب بنوعيه “الكسر -سبائك” إلى مطار دمشق الدولي عبر مطاري اللاذقية والقامشلي وإخراج الذهب المصنع من مطار دمشق إلى هذين المطارين وفقا للضوابط المحددة ضمنها”.

وبين المركزي أنه تم اعداد وثيقة خاصة ب”نقل الذهب تتضمن بيانات أكثر دقة وتفصيلا تلبي متطلبات هذه العملية من خلال تحديد نوع المصاغ ووزنه وعياره ورقم السيل الرابط للحقيبة المغلقة التي يتم وضع الذهب المراد إدخاله إلى مطار دمشق فيها مع الجمع بين الخبرة المهنية لممثلي جمعية الصاغة وأحدث الوسائل التقنية في مجال فحص عينات الذهب المستخدمة من قبل ممثلي هيئة الطاقة الذرية”.

يذكر أن هذه الآلية الجديدة التي تم البدء بتطبيقها اعتبارا من الثلاثاء الماضي لم تغفل دور أمانة جمارك كل من مطاري المغادرة والوصول في مشاهدة الذهب خلال مرحلتي الادخال والاخراج وسمحت للناقل بإخراج ذهب مصنع عيار 21 فقط وبوزن لا يزيد على وزن ما تم ادخاله من عيار 21 و24.

وكان المصرف أصدر قرارا في ال11 من آب الماضي بفرض قيود على نقل الذهب بين المحافظات بما يسمح فقط بإدخاله إلى دمشق عبر مطار دمشق الدولي ويمنع اخراجه الا للحلي الشخصية وبحدود لا تتجاوز 200 غرام.

سانا

شام تايمز

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