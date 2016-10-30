العقاري يرفع سقف القروض السكنية لمكتتبي مشاريع سكن الإدخار ل 5 ملايين ليرة

عدل مجلس إدارة المصرف العقاري بقرار من وزير المالية الدكتور مأمون حمدان الجدول الملحق بنظام عمليات المصرف المتضمن رفع سقوف القروض السكنية لمن يرغب من مكتتبي مشاريع سكن الادخار التابع للمؤسسة العامة للإسكان من مبلغ مليون و200 ألف ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة وبسعر فائدة مدروس.

وذكرت وزارة المالية أن رفع سقف القروض السكنية “يأتي بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمعالجة الاقراض السكني وتماشيا مع الأسعار الحالية للعقارات وتسهيلا للمدخرين الذين يرغبون باقتناء مسكن لائق”.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت مؤخرا موافقتها على رفع سقف القروض الممنوحة من قبل مصرفي التوفير والتسليف الشعبي لذوي الدخل المحدود من موظفين وعسكريين إلى 500 ألف ليرة سورية وذلك بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية وموافقة مجلس النقد والتسليف ووزارة المالية.

سانا

شام تايمز

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