البدء بإنتاج رغيف الخبز بمواصفات ونوعية أكثر جودة عما كانت عليه ..الغربي: لن يتم التساهل بحق من يتلاعب بالوزن أو السعر أو الاتجار غير المشروع

بدأت المخابز الآلية والاحتياطية والخاصة في جميع المحافظات بإنتاج رغيف الخبز بمواصفات ونوعية أكثر جودة عما كانت عليه في السابق وبوزن 1300 غرام و بسعر خمسين ليرة سورية للربطة الواحدة بعد أن وزعت الشركة العامة للمطاحن الدقيق بنسبة استخراج ثمانين بالمئة بدلاً من تسعين بالمئة التي كان معمولا بها سابقاً.

وخلال جولة على عدد من مخابز دمشق المزة الآلي والعرين الاحتياطي للاطلاع على سير العمل بعد توزيع الدقيق التمويني وفق النسبة الجديدة طالب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي جميع فروع و مخابز الشركة العامة للمخابز والقطاع الخاص ولجنة المخابز الاحتياطية بسوية وبمواصفات موحدة وسعر واحد للربطة خاصة بعد أن تم توحيد نسبة استخراج الدقيق التمويني مؤكدا أنه لن يتم التساهل بحق كل من يحاول التلاعب بالوزن أو السعر أو الاتجار غير المشروع بالدقيق التمويني أو الخبز المدعوم.

من جانبه أكد مهند شاهين المكلف بتسيير الشركة العامة للمطاحن أن الشركة و فروعها و مطاحنها أنهت جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنتاج دقيق تمويني باستخراج ثمانين بالمئة بدلا من تسعين بالمئة وبدأت بتوزيعه على معظم المخابز الآلية والاحتياطية مشيرا إلى أن المطاحن تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتوفير الدقيق التمويني بالنسب المحددة لجميع المخابز.

من جهته بين مدير عام الشركة العامة للمخابز الآلية زياد هزاع أن الخبز المنتج ذو نوعية تضاهي الخبز السياحي وقال إن “الشركة تسعى إلى زيادة خبرة عمال خطوط الإنتاج بما يتناسب مع الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لمادة الخبز” مؤكدا أنه سيتم تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية والجولات الميدانية لمراقبة حسن أداء العاملين وتحسين جودة الإنتاج علما أن انتاج الشركة يصل لنحو1600 طن يومياً.

بدوره أوضح رئيس لجنة المخابز الاحتياطية موسى السعدي أن المخابز الاحتياطية تقوم حالياً بإنتاج الخبز وفق أفضل المواصفات والجودة وبالوزن والسعر المحددين مشيرا إلى أن المخابز الاحتياطية تنتج يومياً 750 طناً من الخبز .

وكان الغربي دعا خلال اجتماع عقد مطلع الشهر الجاري مع مديري الشركة العامة للمطاحن والمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن إعادة استخراج الدقيق بنسبة 80 بالمئة.

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes