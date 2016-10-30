موسكو تعلن تعليق الطيران الروسي والسوري فوق حلب طيلة 13 يوماً

اعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الاحد, عن تعليق تحليق الطيران السوري والروسي فوق حلب طيلة 13 يوماً, وذلك بعد يومين من انطلاق “ملحمة حلب الكبرى”.

وذكر موقع (روسيا اليوم) ان وكالة (نوفوستي) نقلت عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قوله ان “الطائرات الحربية الروسية والسورية لم تنفذ أي طلعات في أجواء حلب منذ 13 يوما”.

وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي اعلنت, يوم الجمعة, أنها طلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السماح باستئناف الضربات الجوية على “الإرهابيين” في حلب, وذلك عقب بدء الفصائل المعارضة بـ “ملحمة حلب الكبرى”.

تلا ذلك اعلان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن استئناف الضربات الجوية على مدينة حلب غير ضروري الآن.

وشهدت مدينة حلب, قبل اعلان موسكو عن الهدنة الانسانية, أحداثاً دموية, من قصف مكثف ومعارك وعمليات عسكرية, اسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا وحدوث دمار هائل بالمباني, وخروج مشاف عن الخدمة, الامر الذي أثار ادانات دولية واسعة, وانتقادات لروسيا حول تعاونها مع النظام السوري في استهداف المدينة.

وأسفرت الصغوطات الدولية والاتهامات التي واجهتها روسيا حيال مواصلة قصفها حلب, عن اطلاق هدنة انسانية, انتهت السبت الماضي, بعد تمديدها 3 مرات, هدفها تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، إضافة إلى المسلحين من المدينة.

شام تايمز

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