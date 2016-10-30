جرحى ودمار في المباني جراء زلزال ضرب وسط ايطاليا

ضرب زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر, يوم الأحد, وسط إيطاليا، مااسفر عن وقوع جرحى ودمار في عدد من المباني.

وذكرت وسائل اعلام ان رئيس هيئة الدفاع المدني الايطالي فابريتسيو كورسيو اوضح, في مؤتمر صحفي, ان “هناك الكثير من الجرحى جراء هذا الزلزال”، لافتا إلى أنه “تم غلق الكثير من الشوارع أيضا”ز

كما نقلت الوسائل عن بعض مصادر محلية قولها ان العديد من المباني قد دمرت ، وتم إجلاء سكان معظم القرى المحيطة وسط ايطاليا، دون وقوع قتلى , لكنها اشارت إلى وقوع بعض الإصابات.

وتم وقف اثنين من خطوط مترو الأنفاق الرئيسية “ايه و بي” في العاصمة الإيطالية روما , كما انقطعت خطوط الهواتف في المنطقة التي ضربها الزلزال.

وتسبب الزلزال في حالة من الفزع، حيث ذكرت وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية أن المواطنين هرعوا إلى الشوارع في مدينة ماركي وسط البلاد.

يذكر أن هزة أرضية بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة ماركي وسط إيطاليا مساء الأربعاء , دون وورد انباء عن سقوط ضحايا.

وزلزال اليوم هو الأقوى منذ أن لقي المئات من الاشخاص حتفهم جراء زلزال ضرب وسط إيطاليا في 24 آب الماضي.

شام تايمز

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