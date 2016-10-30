حريق كميات من الفلين أمام أحد المحلات بالزبلطاني بدمشق

نشب حريق, صباح يوم الأحد, بكميات من الفلين في منطقة الزبلطاني بدمشق, وتم إخماده من قبل فوج إطفاء دمشق واقتصرت أضراره على الماديات.

ونقلت وكالة “سانا” للأنباء الرسمية عن قائد فوج إطفاء دمشق عبد الهادي ضاهر قوله إنه “تم إخماد الحريق الذي نشب في كميات من الفلين كانت مركونة أمام أحد المحلات بمنطقة الزبلطاني واقتصرت الأضرار على الماديات”.

وكان حريق اندلع, أوائل الشهر الحالي, في أحد المنازل بمنطقة ساروجة, بالتزامن مع حريق اخر في احد المحلات الصناعية في حي الفحامة بدمشق, وذلك قبل ان تتمكن فرق الاطفاء من السيطرة عليهما.

ونشبت في الآونة الأخيرة حرائق عدة في دمشق وريفها ناجمة عن ماس كهربائي أدى بعضها لوقوع إصابات، فيما اقتصر معظمها على الماديات.

شام تايمز

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