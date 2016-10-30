سانا : ضحايا بقذائف على أحياء في حلب ودير الزور

قتل 3 اشخاص وأصيب 36 آخرين بجروح, يوم الاحد, جراء سقوط قذائف صاروخية على احياء الحمدانية والمريديان في حلب والجورة والقصور بدير الزور

وقالت وكالة “سانا” للأنباء الرسمية إن “شخصا وطفلة قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية مصدرها “التنظيمات الإرهابية” على حيي الحمدانية والمريديان”.

وجاء ذلك بعد يوم على سقوط 6 جرحى بينهم طفلة بقذائف على حيي الحمدانيةوصلاح الدين بمدينة حلب.

وكان 13 قتيلا و 106 جرحى بينهم نساء وأطفال سقطوا منذ يومين حراء سقوط قذائف هاون وصاروخية على أحياء عدة من المدينة.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

من جهة اخرى, اشارت وكالة سانا الى ان “قذائف اطلقها داعش سقط على حيي الجورة والقصور بدير الزور, ماادى الى مقتل امرأة وإصابة 30 شخصا بجروح”.

وتتعرض أحياء مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظامي، بشكل متكرر للاستهداف بقذائف الهاون والصاروخية والسيارات المفخخة من قبل تنظيم “داعش”، في حين تؤدي قذائف مصدرها جماعات معارضة مسلحة في أحياء حلب، الى سقوط العديد من الضحايا في مناطق سيطرة النظامي.

شام تايمز

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