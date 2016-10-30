القادة يتدربون على الجدارة .. معاونو الوزراء .. والمديرون العامون .. ببرنامج تعليمي

بدأ أمس الدكتور حسان النوري وزير التنمية الإدارية برنامج الجدارة القيادية في القيادة الإدارية الخاص بوزارة المالية، وهو مخصص للقيادات الإدارية القائمة على رأس عملها في الوزارة والجهات التابعة لها، من وظيفة معاون وزير، مدير عام، مدير مركزي، ومن في حكمهم.

ويتألف البرنامج من 35 ساعة عمل، موزعة على خمسة محاور هي القيادة، التحليل الإستراتيجي، التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية، التغيير التنظيمي، مشروع تحسين وإدارة الأداء تدور مواضيعها حول مهارات القائد الإداري، مراجعة الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية، تحليل القوى العاملة، إدارة الأزمة، الإدارة العامة في سورية، مفهوم التغيير، بناء فريق العمل لتنفيذ مشروع تحسين الأداء المؤسساتي.

وافتتح الدكتور مأمون حمدان وزير المالية البرنامج بتأكيد حاجة الإدارات العامة في سورية عموماً إلى التحديث والتطوير ومكافحة الفساد الإداري والمالي، مشيراً إلى حاجة وزارة المالية إلى إعادة النظر في كثير من أمورها الداخلية وفي علاقتها مع المكلفين ومع بقية الوزارات.

من جهته أكد الدكتور النوري على أن الحكومة الحالية تملك النية الجدية في الإصلاح والتنمية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة في سورية تاريخياً كانت قوية لكن الترهل أصابها في فترة من الفترات ودخلت في حالات فساد، ما استوجب العمل الدؤوب على إعادة النظر في الأساليب المنتهجة وحتمية تبني الأساليب الحديثة، لوضع الأمور في إطارها الصحيح وأن أهم ما سيتم العمل عليه في هذه المرحلة هو التغيير في الذهنية الفكرية.

هذا وسيتم تنفيذ البرنامج في مبنى وزارة المالية وفي وزارة الموارد البشرية بطرق متعددة تشمل الحوار والنقاش مع تطبيقات عملية من وزارة المالية، على أن يتم تنفيذ ورشة عمل حول أحد محاور البرنامج.

الوطن

شام تايمز

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