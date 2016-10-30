5000 مريض شهرياً ومجاناً .. كل أنواع العلاج مركز أبي ذر الغفاري بالمزة

من خلال رصدنا لأداء بعض المراكز الصحية في مدينة دمشق وجدنا أن أغلب المراكز تؤدي عملها بشكل عادي وأغلبها بشكل روتيني، فهناك البعض منها يوجد بعض الملاحظات على أدائها، والذي لفت انتباهنا بشكل واضح وجود تميز كبير في أحد المراكز الصحية، ولأننا نرى النصفين من الكأس فمن واجبنا أن نشيد بحالات التميز لتعزيزها ولتشجيع الكوادر فيها على تقديم المزيد من الخدمات وتطويرها بحيث تحقق أقصى فائدة من هذه الخدمات.

زارنا مركز أبي ذر الغفاري في المزة وتعرفت إلى الخدمات المقدمة ومدى رضى الناس عن هذه الخدمات. نور والدة أحد الأطفال التقيناها في المركز وهي تراجع المركز منذ بداية الحمل كما تقول ولقيت العناية اللازمة خلال فترة الحمل من خلال برنامج متابع متميز بالاهتمام والجدية، وبعد الولادة تم تسجيل طفلها في المركز وقدمت له اللقاحات اللازمة والرعاية التامة، وأضافت إنها تريد أن ننقل على لسانها أن هذا المركز أفضل من أي مشفى خاص.

كوثر قالت: أنا مسجلة كمهجرة في هذا المركز منذ 3 سنوات ويقدم المركز لي ولجميع أسرتي كل أنواع العلاج والآن أنا هنا للمعالجة السنية حيث تم إجراء عدة جلسات وكل أنواع العلاج مجانية، ولو ذهبت إلى عيادة سنية خاصة لدفعت أكثر من 100 ألف. الحاج مصطفى قال: يا ابني والله عم يخدمونا بشكل ممتاز وأحسن من المشافي المأجورة، شو بدنا أحسن من هيك، احترام ومعاينة وعلاج، كثر اللـه خيرهم، وللأمانة لم نسمع في هذا المركز أي ملاحظة سلبية.

وبعد الاستماع إلى آراء المراجعين طلبنا من رئيسة المركز الدكتورة هزار مقداد أن تحدثنا عن برنامج العمل والخدمات التي تقدم فقالت: يقدم المركز الخدمات الصحية الأولية والتخصصية المجانية لحوالى 5000 مريض شهريا من خلال عدة برامج تتعلق بطب الأسرة ومن خلال البرامج التي نعمل عليها تم تنظيم 2400 ملف للعائلات المسجلة في المركز والتي تراجع المركز بشكل مستمر، وأصبح أطباء المركز على معرفة تامة بالقصص المرضية في كل عائلة وهذا ما وفر الأريحية للمرضى في طريقة عمل المركز حيث أصبح طبيب العائلة في المركز متابعاً لأفراد العائلة ولقصصهم المرضية من خلال الملف المحفوظ في المركز.

ويقدم المركز خدمات الصحة الإنجابية من رعاية الحامل والكشف المبكر عن السرطان. وهناك برنامج لصحة الطفل يقدم الرعاية الخاصة للأطفال ومنها برامج التلقيح الدائمة.

وتتم متابعة الأطفال المسجلين في المركز في برنامج الترصد التغذوي ومعالجة حالات سوء التغذية إن وجدت، وهناك عيادة فحص الوليد وهي مجهزة بأفضل أنواع التجهيزات الطبية التي تكشف عن التشوهات مبكرا عند الولادة من خلع وركي وإصابات سمعية أو عينية لعلاجها بشكل مبكر.

وعن عيادة أمراض السكري قالت رئيسة المركز: يحظى 2400 مريض في هذه العيادة بالرعاية المستمرة من خلال إشراف أطباء أخصائيين في الغدد والصم ويتم إعطاء المرضى الأدوية اللازمة من أنواع الأنسولين المختلفة وخافضات السكر الفموية، ويتم عقد جلسات تثقيف صحي دورية في هذه العيادة لأن التثقيف الصحي لهؤلاء المرضى هو نصف العلاج. وفي المركز جميع العيادات التخصصية.

وهناك قسم الأشعة يقدم الخدمات للمرضى بالتصوير الشعاعي البسيط والبانورامي وسيفالو ميترك. وهناك صيدلية تقدم الأدوية المجانية لأغلب الأمراض وحتى منها المزمنة وتعطى الأفضلية في الأدوية للإخوة المهجرين.

الوطن

شام تايمز

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