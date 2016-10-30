وبدأت تصفية التركة الثقيلة بين أنجلينا جولي وبراد بيت

في أول بادرة عن جدية دعوى الانفصال بين النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت، باع النجمان المنزل الأول والكائن في الحي الفرنسي بمدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية.

وانفرد موقع Former Hollywood بالخبر الجمعة، ونقلته عنه وسائل الإعلام العالمية، فقد أكد مصدر بيع المنزل المشترك بين النجمين في صفقة بلغت 4.9 مليون دولار.

واشترى النجمان المنزل عام 2007 عقب كارثة إعصار كاترينا، حيث أسسا في المدينة المنكوبة من جراء الإعصار عام 2005، منظمة خيرية باسم Right Foundation.

والمنزل المذكور يحتوي على 5 غرف نوم و3 حمامات.

وأفادت عميلة عقارات أن البيع جاء بسعر عادل للغاية حاز موافقة أطراف الصفقة، مشيرة إلى سعادة جولي وبيت بالصفقة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لـ US Weekly أن النجمين سيعرضات للبيع قريبا منزلهما المشترك في فرنسا، وهو مقام على مساحة 100 فدان، وقيمته المبدئية 60 مليون دولار.

ويمتلك الزوجان المنفصلان عقارات أخرى، منها فيلا في إيطاليا تبلغ قيمتها 41 مليون دولار، ومنزل في غرب لندن بـ 16 مليون دولار.

ورفعت جولي دعوى طلاق على بيت في منتصف سبتمبر، وأظهرت وثائق محكمة أن جولي، الحائزة على جائزة أوسكار، قدمت الطلب أمام محكمة في لوس أنجلوس، وأرجعته لخلافات يتعذر حلها.

وطلبت جولي الحضانة الكاملة لأطفالهما الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً مع السماح لبراد بيت بزيارتهم. وتزوج النجمان في 2014 بعد صداقة استمرت 10 أعوام.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مزاعم جولي عن إساءات بدنية ولفظية من بين بحق الأطفال، حدثت إحداها أثناء رحلة طيران، وهو ما دفع الممثلة إلى الإسراع برفع دعوى الطلاق التي صدمت بيت.

شام تايمز

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