واشنطن بوست : معركة حلب هي التي ستحدد شكل و مصير الصراع في سوريا

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الصراع العسكري في حلب هو الذي سيحدد شكل ومصير الصراع في سوريا المستمر منذ 5 أعوام، لما للمدينة من أهمية كبيرة، فهي تعد ثاني أكبر المدن السورية، وكان عدد سكانها يتجاوز 3 ملايين نسمة، عدا عن أن المدينة باتت اليوم تشكل نقطة الصراع بين الغرب وروسيا.

ووصفت الصحيفة عمليات المعارضة السورية التي بدأت، الجمعة، بأنها “محاولة لنقل المعركة إلى مناطق نفوذ النظام”، مشيرة إلى أن تلك الفصائل سبق لها أن شنت عملية واسعة لفك الحصار عن حلب، إلا أنها فشلت.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، بحسب الترجمة التي أوردها موقع الخليج أونلاين، أن معركة حلب “أصبحت مصيرية” بالنسبة إلى الصراع في سوريا المتواصل منذ 5 سنوات؛ وذلك لرمزية المدينة وطبيعتها الاستراتيجية.

وتابعت: “المدينة أيضاً اتخذت أهمية دولية على نحو متزايد، فلقد مثلت نقطة الصراع بين الغرب وروسيا، التي بدأت تدخلاً عسكرياً لصالح الأسد منذ العام الماضي”.

شام تايمز

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