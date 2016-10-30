أطعمة وسوائل ترفع القدرة الجنسية

لكل شعب تقاليده في تناول أنواع معينة من أطعمة معيّنة تحفز القدرة الجنسية، ويقدّم موقع مجلة “برلين بيتزركه تسايتونغ” أطعمة وسوائل استخدمها بعض الشعوب وقد أثبت علمياً فعالية البعض منها في تحفيز القدرة الجنسية.

وأفاد الموقع أن هذه الأطعمة السوائل متوافرة في الأسواق وفي كل بلد وربما على كل مائدة، ومن أبرزها:

الشاي الأخضر

يساعد في تحسين مزاج الرجل خاصة ويساعد ضد ضعف الرغبة الجنسية، فشربه بشكل مستمر يحسن من الدورة الدموية، وبذلك يرفع من النشاط الجنسي. والمسؤول عن ذلك هو مركب الفلافانولات المر في تركيبة الشاي الأخضر.

جيليه عرق السوق

وهو حلو المذاق ويرفع من مزاج النساء خاصة، وهي مادة مستخرجة من عرق السوس كما هو واضح. وكانت معروفة من أيام الفراعنة على أنها منشطات جنسية. ويعزو العلماء السبب إلى وجود هرمون الاستروجين في مادة عرق السوس.

عصير شجرة القضبان

العصير المستخرج من سيقان وجذور شجرة القضبان. ويعتبر أفراد شعب سامبيا في جمهورية بابوا غينيا أن لهذا العصير تأثير على تصاعد الشهوة الجنسية. لكن العلماء لم يثبتوا ذلك حد الآن.

بيستو الريحان

صلصة الريحان ترفع من رغبة الرجال خاصة على ممارسة الجنس. وبحسب الأبحاث فإن لها تأثير خاص جداً على الرجال بعد أن ترتفع في دمائهم نسبة الزنك (الخارصين)، حيث يزداد مزاجهم للإغراء أكثر عند تناول صلصة الريحان.

ورغم عدم تواجد عنصر الزنك في الريحان، غير أن الصلصة مكونة من مزيج الريحان مع حبوب الصنوبر التي تحتوي على نسبة من الزنك، بالإضافة إلى رائحة الريحان، معاً تلعبان دوراً في رفع الرغبة الجنسية عند الرجال خاصة.

القهوة

الكافيين في القهوة يزيد من التركيز عند النساء والرجال، لكنه يرفع أيضاً من مزاج النساء خاصة، حسبما انتهى إليه علماء من جامعة تكساس. فالكافيين يحفز الدورة الدموية أيضاً ويقلل من احتمال عدم الانتصاب عند الرجال.

جذر الشمندر

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من الأحماض الامينية والمعادن التي لها تأثير كبير على إنتاج الهرمونات الجنسية عند الرجال والنساء معاً.

(DW)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes