الإعلام الروسي : ظهور طائرات عسكرية روسية عجيبة بسوريا ! ( فيديو )

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن طائرة عسكرية روسية جديدة ظهرت في سماء سوريا.

وأضافت الوكالة أن بعض الأشخاص رصدوا تحليق مروحية المراقبة والاستطلاع الروسية الجديدة ” كا- 35″ وهي تشارك في العملية الجوية الروسية في سوريا.

ووصفت الوكالة الطائرة بـ “العجيبة”.

وتعد طائرة “كا — 35″ مخصصة للاستطلاع الراداري المروحي لمراقبة الأهداف الأرضية، وتحمل على متنها مجمع استطلاع تقني لرصد الاهداف الأرضية L381، الذي يدخل فيه رادار من نوع” 15 تس 100.10″.

شام تايمز

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