البحرين البلد الأكثر فرصاً للشباب عربياً و ألمانيا عالمياً

حلت البحرين في المرتبة الأولى عربياً من حيث الفرص المستقبلية للشباب، بحسب دراسة لوزارة الخارجية البريطانية، في حين جاءت ألمانيا في المرتبة الأولى على مستوى العالم، إلا أنها الأقل عالمياً في نسبة الشباب من الناحية السكانية.

وجاءت البحرين في المرتبة الأولى عربياً، والـ41 عالمياً، تليها السعودية في المرتبة الثانية والـ54، ثم الكويت في المرتبة الـ56، وقطر في المرتبة الـ75، وعُمان في المرتبة الـ99، في حين حلت الإمارات في المرتبة 107 على مستوى العالم، وذلك في دراسة شملت 183 دولة.

ووفق ما اوردت شبكة الخليج أونلاين ، كشفت الدراسة أن ألمانيا أفضل بلد يقدم فرصاً مستقبلية للشباب. ونقلت صحيفة فرانكفورتر ألغمانية تسايتونغ الألمانية أن العاملين في وزارة الخارجية البريطانية درسوا ظروف حياة الشباب بين 15 و29 عاماً في 183 دولة من دول العالم.

وحلّل القائمون على الدراسة الفرص المستقبلية أمام الشباب وفق 18 مؤشراً في خمسة مواضيع، شملت: فرص العمل، والتعليم، والصحة، والمشاركة السياسية، والمبادرات المدنية. واسترشدت الحكومة البريطانية بمؤشر “تنمية الشباب” وفق منهجية للأمم المتحدة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes