سحب حضانة طفلة من والدها السوري بعدما عرضها للبيع عبر الإنترنت بألمانيا

سحبت حضانة طفلة من طالب لجوء في المانيا حاول بيع المولودة الجديدة البالغة اسابيع قليلة عبر “اي باي” بسعر خمسة الاف يورو.

واقر الرجل البالغ 28 عاما امام الشرطة انه وضع الاعلان عبر الانترنت في 11 تشرين الاول/اكتوبر لكنه اكد ان الامر يتعلق بمزحة.

وكلفت المحكمة الادارية في دويزبورغ التحقيق في القضية فقررت منع الرجل من رؤية الطفلة الا بحضور شخص ثالث على ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية “دي بي ايه”.

وعهد بالطفلة الى زوجته البالغة 20 عاما الا انها ستضطر الى العيش من دون زوجها في مركز يؤوي الامهات والاطفال على ما اوضحت المحكمة.

ونشر الاعلان عبر “اي باي” مرفقا باربع صور للطفلة التي كانت تبلغ اربعين يوما في 11 تشرين الاول/اكتوبر.

وكتب الاعلان بلغة المانية ركيكة ونص على سعر خمسة الاف يورو لشراء الطفلة الرضيعة واسمها ماريا.

ونشر الاعلان من وصلة انترنت تابعة للزوجين اللذين تقدما بطلب لجوء والمقيمين في دويزبورغ وبقي لعشرات الدقائق قبل ان يرصده موظفون في “اي باي” عمدوا الى سحبه فورا.

وابلغت الشرطة بالامر وقامت في اليوم التالي بتفتيش منزل الوالدين واستجوابهما.

وبعد ايام قليلة تقدم الوالد من الشرطة واقر بانه نشر الاعلان مشددا على انها مزحة.

وذكرت صحيفة “بيلد” ان الوالدين اللذين لم يحدد بلدهما الام يقيمان في المانيا منذ سنة. وليس لديهما اولاد غير هذه الطفلة. (AFP)

شام تايمز

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