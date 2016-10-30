أردوغان : سنعرض على البرلمان إعادة العمل بعقوبة الإعدام .. و انتقادات الغرب لا قيمة لها .. سيكون رد مختلف إذا أشاع الحشد الشعبي الخوف بتلعفر

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت انه سيعرض على البرلمان في وقت لاحق اعادة العمل بعقوبة الاعدام، معتبراً أن الانتقادات الصادرة عن الدول الغربية بهذا الشأن “لا قيمة لها”.

وقال اردوغان، في خطاب ألقاه في انقرة رداً على الحشد الذي كان يطالبه بإعادة العمل بهذه العقوبة بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو الماضي، “إن حكومتنا ستعرض ذلك (إعادة العمل بعقوبة الاعدام) على البرلمان. وانا متأكد ان البرلمان سيوافق عليه، وعندما سيصل إلي سأوقعه”.

أردوغان : سيكون رد مختلف إذا أشاع الحشد الشعبي الخوف في تلعفر

قال الرئيس التركي طيب أردوغان “إن بلاده تعتزم تعزيز قواتها المنتشرة في بلدة سيلوبي الواقعة على الحدود مع العراق، وإنه سيكون لها “رد مختلف” إذا أشاعت الفصائل المسلحة الشيعية الخوف في مدينة تلعفر العراقية”.

وتقول الفصائل المسلحة الشيعية بالعراق والمدعومة من إيران “إنها بدأت هجوماً على مواقع تابعة لتنظيم داعش غربي الموصل وهو ما سوف يستهدف تلعفر”.

وقال أردوغان في كلمة للصحافيين خلال حفل بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية في أنقرة “إن المعلومات التي تلقاها لم تؤكد مثل هذا التحرك”.

ولم يذكر أي تفاصيل عن الأعداد المتعلقة بالتعزيزات أو كيف سيكون الرد المختلف.

وحذرت أنقرة مراراً من أنها ستتخذ إجراءات إذا وقع هجوم على المدينة -التي تضم عدداً كبيراً من التركمان- في إطار هجوم أوسع بدعم من الولايات المتحدة لاستعادة مدينة الموصل من أيدي تنظيم داعش.

(رويترز) – (AFP)

شام تايمز

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