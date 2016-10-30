ألمانيا : تحقيقات مكثفة مع طالب طب سوري مشتبه به بالتخطيط لهجمات إرهابية

تجري الشرطة تحقيقات مكثفة مع سوري متهم بالتخطيط لهجمات إرهابية في مدينة فورتسبورغ الواقعة في منطقة فرانكونيا شمال ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

ووفق المعلومات في وسائل إعلام ألمانية، فإن الشاب البالغ من العمر ٢٨ عاماً اعتقل في ٢٨ من تشرين الأول بتهمة الاشتباه بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي الألمانية، وتحقق الشرطة معه حالياً.

وقال متحدث باسم المدعي العام إنه لا يعرف مدى طول مدة التحقيقات مع السوري المسجون احتياطياً، ولكن المحكمة قد تصدر قراراً بتمديد مدة التحقيقات في حال الضرورة، لأن القانون في ألمانيا يقضي أن لاتطول مدة الحبس الاحتياطي عن ستة أشهر.

وكان المتهم وصل إلى ألمانيا منذ عامين وبدأ دراسة الطب في جامعة فورتسبورغ قبل اعتقاله.

شام تايمز

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