السومة يتألق ويقود أهلي جدة لاكتساح الخليج

سجل عمر السومة، 4 أهداف “سوبر هاتريك” ليقود الأهلي للفوز على الخليج (4ـ1) خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بملعب الجوهرة المشعة في المرحلة السابعة من الدوري السعودي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المرتبة الخامسة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما توقف رصيد الخليج عند 4 نقاط في المرتبة الثانية عشرة.

فعلى ملعب الجوهرة المشعة، لم تمر سوى 7 دقائق حتى افتتح عمرو السومة، التسجيل للنادي الأهلي، عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، من ضربة حرة سكنت مرمى مسلم فريج، حارس الخليج.

استمرت محاولات الأهلي الهجومية، بحثًا عن إضافة هدف ثان، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة (17) عندما لعبت ضربة ركنية داخل منطقة جزاء، حاول مدافعو الخليج إبعادها، لكنهم فشلوا لتتهيأ أمام السومة، داخل منطقة الست ياردات ليسدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

وانتفض الخليج بعد الهدف الثاني، وبادل الأهلي، الهجمات؛ بحثًا عن تقليص الفارق، ومن ثم التعادل واستطاع جادسون سانتوس أن يقلص الفارق للخليج في الدقيقة (18)، عندما استغل خطأ من محمد آل فتيل، مدافع الأهلي ، وقطع الكرة لينفرد بالحارس ياسر المسيليم، قبل أن يضعها إلى داخل المرمى.

واصل الخليج، بحثه عن التعادل وسط دفاع قوي ومنظم من الأهلي، لتمر الدقائق دون جديد، قبل أن يطلق الحكم، صافرة نهاية الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني، أصبحت المباراة سجالاً بين الفريقين، خاصة في ظل رغبة الخليج القوية لتعديل النتيجة ورغبة الأهلي في تسجيل الأهداف لضمان الفوز بالمباراة.

واستمرت المحاولات الهجومية للفريقين حتى جاءت الدقيقة (70)، والتي شهدت الهدف الثالث للأهلي، والسومة حيث لعب سلمان المؤشر، كرة عرضية من الناحية اليسر، قابلها السومة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

لم تمر سوى ثلاث دقائق حتى سجل السومة، هدفه الرابع للأهلي، عندما وصلت الكرة لمحمد عبد الشافي، داخل منطقة جزاء الخليج من الناحية اليسرى ليلعبها بعرض الملعب لعمرو السومة الذي ارتقى وقابلها بضربة رأس قوية سكنت المرمى.

حاول الخليج، تقليص الفارق فيما تبقى من وقت، لكنه فشل في فك التكتل الدفاعي للأهلي لتمر الدقائق دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي (4ـ1).

كووورة

شام تايمز

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