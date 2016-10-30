سواريز يظهر بالحذاء الذهبي أمام غرناطة

احتفل نادي برشلونة الإسباني بمهاجمه لويس سواريز قبل انطلاق مباراة الفريق الكتالوني أمام غرناطة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

المهاجم الأوروجوياني دخل إلى ملعب “كامب نو” حاملاً جائزة “الحذاء الذهبي” التي فاز بها كأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي بتسجيله 40 هدفًا في الدوري الإسباني.

واصطحب لويس سواريز أطفاله إلى أرض الملعب، لينال تحية كبيرة من جماهير الفريق الكتالوني في أول ظهور له بملعب “كامب نو” بعد تتويجه بالجائزة.

جدير بالذكر أن لويس سواريز سجل 7 أهداف في الليجا هذا الموسم، بمرمى 5 أندية هي ريال بيتيس، ليجانيس، فالنسيا، ديبورتيفو لاكورونيا، وسبورتنج خيخون.

كووورة

شام تايمز

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