السوري عمر السومة يدخل تاريخ الكرة السعودية

واصل السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، أرقامه القياسية، في دوري جميل، بعد أن سجّل اليوم السبت، في مرمى الخليج، 4 أهداف “سوبر هاتريك”، ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع السومة رصيده من الثلاثيات “الهاتريك” في الدوري السعودي إلى 6 مرات، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب آخر، في موسمه الثالث فقط مع الأهلي، بينها مرتين “سوبر هاتريك”، بالإضافة إلى تسجيله هاتريك مرة واحدة في كأس ولي العهد أمام هجر، هذا الموسم.

وسجل السومة أول “هاتريك” له مع الأهلي في الدوري، خلال أول مباراة له بالمسابقة، واستقبلته شباك هجر، ضمن إطار الجولة الأولى من موسم (2014 ـ 2015)، في مباراة انتهت بفوز الأهلي (6-1).

وبعد 19 جولة من الموسم ذاته، أضاف السومة ثاني هاتريك له، حين قاد الأهلي للفوز على منافسه المباشر النصر (4ـ3) في الرياض في الجولة 20.

واستقبلت شباك النصر ثالث “هاتريك” من السومة، في الجولة الرابعة من الموسم الماضي (2015 ـ 2016) في المباراة، التي انتهت بفوز الأهلي (4-2) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضي بجدة.

وفي الجولة الـ12 من الموسم نفسه، أحرز السومة “هاتريك” في مرمى الرائد، ليمنح الأهلي فوزًا ثمينًا على ضيفه القادم من القصيم بنتيجة 3-1.

وكرر السومة ضرب شباك الرائد في مباراة الفريقين بالدور الثاني، تحديدًا الجولة 25، حين سجل رباعية “سوبر هاتريك” ليفوز الأهلي 2-5.

وبالسوبر هاتريك الذي أحرزه اليوم، رفع السومة رصيده من الأهداف في دوري المحترفين السعودي إلى 59 هدفًا، في 51 مباراة شارك فيها، بفارق 32 هدفًا عن محمد السهلاوي مهاجم النصر الذي سجل 27 هدفًا منذ وصول النجم السوري للدوري السعودي، كثاني أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في الدوري منذ بداية موسم 2014/ 2015.

كووورة

شام تايمز

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