حريق ضخم يلتهم أقدم فندق بريطاني

تسبب حريق ضخم نشب في مدينة إكزتر، جنوبي بريطانيا، إلى بدء انهيار فندق يرجح أنه الأقدم في البلاد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، السبت، فإن الحريق نجم عن تسرب من أنابيب الغاز، بدأ صباح الأمس.

ويحاول رجال الإطفاء، حتى العاشرة صباح السبت بتوقيت غرينتش، السيطرة على الحريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الفندق الكائن في مقابل كاتدرائية إكزتر، وسط المدينة، فيم لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وبحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز ، امتد الحريق إلى مبان تاريخية أخرى تقع على مقربة منه، وذلك رغم تأكيد رجال الإطفاء أنهم حققوا تقدما في مواجهته.

وذكر متحدث باسم فريق الإطفاء أن فريقا من مهندسي الغاز حضروا إلى المكان، لمحاولة وقف إمدادات الغاز عن المكان، تمهيدا للسيطرة على الحريق.

شام تايمز

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