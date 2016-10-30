تقرير : فقط 10 بالمائة من السوريين المحاصرين تصلهم المساعدات

كشفت وزارة الخارجية الألمانية أن مساعدات الإغاثة لم تصل إلا لنحو 10بالمائة فقط من السوريين المقيمين في مناطق محاصرة خلال الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية الصادرة، اليوم السبت، استنادا إلى رد الوزارة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” أن 77 ألف شخص فقط حصلوا على مساعدات إنسانية، رغم تصنيف الأمم المتحدة حاجة 960 ألف شخص في 29 منطقة في سوريا للمساعدات بالملحة للغاية.

وذكر وكيل وزارة الخارجية الألمانية ماركوس إدرر، في الرد على طلب الإحاطة، أنه أمكن إمداد 42 ألف شخص في ثلاث مناطق يحاصرها النظام السوري، كما تم إمداد 35 ألف آخرين في مناطق يحاصرها تنظيم “داعش”.

وبحسب التقرير، حصل أيضا 20 ألف سوري، يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها، على مساعدات.

وقالت خبيرة الشؤون الأمنية في حزب “اليسار”، كاترين كونرت، في تصريحات للصحيفة: “يتعين وقف الاشتباكات على خطوط المواجهة الحالية في حلب عبر هدنة غير مشروطة لإنقاذ حياة المحاصرين”.

وأضافت كونرت أنه لا سبيل سوى التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في سوريا.

(DPA)

شام تايمز

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