سفير الإمارات بلبنان : إستقبلنا 123 ألف مواطن سوري ونعمل لاستضافة 15 ألف لاجئ

قال حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الإمارات في لبنان، خلال لقاء له مع سيغريد كاغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، أن الإمارات قدمت خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد عن 750 مليون دولار أميركي كمساعدات للاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار المستضيفة ومنها لبنان حيث تنشط “ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية” العاملة في السفارة بدعم المشاريع الإنسانية وتقديم المساعدات الصحية والطبية والتعليمية.

وأشار إلى افتتاح مخيم نموذجي في بلدة المرج البقاعية يحتوي على مدرسة ومكتبة مصغرة.

وقال إن دولة الإمارات استقبلت أكثر من 123 ألف مواطن سوري انضموا إلى أكثر من 201 جنسية مختلفة يعيشون جميعهم على أراضيها ما يسهم في تعزيز النسيج المتنوع وتقديم مساهمات واقعية وملموسة لجهة المشاركة في تحمل المسؤوليات المتعلقة بمواجهة أزمة اللاجئين السوريين.

واكدت سيغريد كاغ على اهمية المبادرة التي اعلنت عنها دولة الامارات باستضافة 15 الف لاجئ سوري على أراضيها على مدى السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر حياة أفضل للاجئين السوريين الذين يعانون اوضاعا انسانية صعبة.

شام تايمز

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