واشنطن تشكك بتصريحات موسكو حول وقف غاراتها على حلب

رفض مسؤول أمريكي في حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية ما أكده الكرملين حول توقف القصف على حلب، وقال إن “النظام رفض مطالب الأمم المتحدة بإرسال مساعدات إنسانية إلى حلب، مستخدما التجويع سلاحا في حربه على المدنيين”، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف.

روسيا والنظام يواصلان قصف حلب

وجاءت هذه التصريحات عقب تأكيد المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى أن استئناف الضربات الجوية على مدينة حلب غير ضروري الآن.

واعتبر بوتين أن من الضروري تمديد الهدنة الإنسانية في حلب لمنح الولايات المتحدة فرصة لتنفيذ الاتفاق الخاص بسوريا مع بلاده، لكنه شدد على أن روسيا تحتفظ بحقها في استخدام كل الوسائل المتاحة لها لدعم قوات النظام في حال دعت الحاجة لذلك.

وقال المسؤول الأمريكي إن “هجمات النظام وداعميه على حلب مستمرة رغم التصريحات الروسية”، مشددا أن واشنطن تواصل مراقبة تصرفات روسيا لا أقوالها.

وتدرس واشنطن فرض عقوبات إضافية على النظام السوري وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث يأمل مسؤولو الإدارة الأمريكية في أن يدفع تهميش روسيا على الساحة الدولية إلى الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الملف السوري.

روسيا خارج مجلس حقوق الإنسان

ورفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في تصويت مفاجئ ترشح روسيا إلى مجلس حقوق الإنسان، خصوصا أن موسكو تتعرض لانتقادات لحملتها العسكرية في سوريا من جانب منظمات إنسانية عدة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة الصحافة الفرنسية “نحن نتخذ خطوات بما في ذلك ممارسة الضغط”، مشيرا إلى أنهم ينظرون في كل الوسائل المتاحة التي قد تجعل الروس يشعرون بثقل الانتقادات على الصعيد الدولي.

شام تايمز

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