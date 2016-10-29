منسّقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بطهران بجولة إقليمية لبحث الملف السوري

التقت “فيدريكا موغريني” منسّقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، صباح اليوم السبت، بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في زيارة لبحث الملف السوري.

وتأتي زيارة “موغريني” خلال جولة إقليمية، تشمل إيران والسعودية، في سعي لبحث حل للوضع السوري المتأزم، والذي دخل مرحلة معقدة من التشابكات الإقليمية والدولية.

وقالت موغريني خلال لقائها ظريف، إن “طهران تعتبر جزءاً من المعادلة المتعلقة بسوريا، كما أنها أحد مفاتيح الحل لقضايا إقليمية معقدة”.

من جهة أخرى، قال محمد جواد طريف وزير الخارجية الإيراني إن بلاده “مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالملف السوري” لافتاً إلى أن هذا الموقف “خطوة إيجابية”.

وكانت موغريني زارت طهران آخر مرة في نيسان من العام الجري حيث أصدرت مع محمد جواد ظريف بياناً مشتركاً لفتح صفحة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وإيران، والالتزام بتنفيذ خطة العمل المشترك للاتفاق النووي.

شام تايمز

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