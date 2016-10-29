روسيا تتلقى ضربة سياسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة

رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في تصويت مفاجئ، ترشح روسيا إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي.

واكدت وكالة “فرانس برس” أن روسيا تنافست مع كرواتيا والمجر على مقعدين في المجلس، لكنها لم تنل إلا 112 صوتاً مقابل 114 لكرواتيا و144 للمجر، من أصل 193 دولة أعضاء.

يشار هنا أن أكثر من ثمانين منظمة حقوقية وإغاثية دعت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لعدم انتخاب روسيا لولاية ثانية من ثلاث سنوات في المجلس بسبب دعمها نظام الأسد.

وعقب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش بجنيف “جون فيشر” على خسارة روسيا مقعدها بمجلس حقوق الإنسان بالقول إنه “من الواضح أنها إشارة تحذير لموسكو”، معرباً عن الأمل “في أن تكون الرسالة وصلت”.

في المقابل، برر سفير روسيا بالأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” خسارة بلاده لمقعدها بمجلس حقوق الإنسان بالقول إن “المجر وكرواتيا ليستا معرضتين بالنظر إلى وزنهما إلى رياح الدبلوماسية الدولية، في حين أن روسيا معرضة لها”.

والجدير بالذكر، أن عدد من الدول الغربية ومنظمات حقوقية اتهمت موسكو بشن غارات جوية عشوائية على أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة الثوار، وهو ما أودى بحياة مئات المدنيين وجرح آلاف آخرين في الأسابيع القليلة الماضية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ندد خلال اجتماع لوزراء خارجيته الـ28، في لوكسمبورغ، في منتصف شهر تشرين الأول الجاري، بالضربات الجوية الروسية على أجزاء تسيطر عليها المعارضة في حلب، وذلك لاستهدافها المتعمد المستشفيات والأطقم الطبية، واصفاً ما يحدث بـ”جرائم الحرب”.

شام تايمز

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