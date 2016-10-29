Galaxy S8.. ميزات جديدة قادمة تعرّف إليها

بدأت شركة” سامسونغ” بتسويق هاتفها القادم المرتقب من فئة “غالاكسي إس8” “Galaxy S8″، والذي يتوقع أن تقوم الشركة بكشف النقاب عنه خلال المؤتمر العالمي للمحمول 2017 MWC في شهر شباط القادم، حيث عمدت الشركة إلى تشويق المستخدمين من خلال بعض الملامح الرئيسية للهاتف القادم.

وتشمل تلك الملامح الرئيسية على التصميم المحدث والكاميرا المتطورة وخدمات الذكاء الصنعي المتقدم، وقد قامت الشركة بهذه الخطوة في وقت مماثل لقيام شركة “آبل” بالإعلان عن أحدث نماذج حواسيب “ماك بوك برو” خاصتها MacBook Pro.

وكانت شركة “سامسونغ” بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية قد أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2016، والتي أوضحت انخفاضاً بنسبة 96% في أرباح الأجهزة المحمولة التشغيلية الفصلية، مما دفعها للحديث عن الهاتف الذكي القادم في محاولة منها لتحويل التركيز قليلاً.

وقال لي كيونغ تاي، نائب رئيس “سامسونغ” للاتصالات المحمولة خلال الإعلان عن النتائج المالية “إن هاتف غالاكسي إس 8 القادم سيقدم لمسات تصميمية جميلة وفريدة مع تحسينات كبيرة في الكاميرا وتعزيز خدمات الذكاء الصناعي”، وقد تعتمد “سامسونغ” في ذلك على صفقات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها.

فقد استحوذت في وقت سابق من هذا الشهر على شركة الذكاء الصناعي الناشئة Viv Labs، والتي شارك في إنشائها مبدع نظام “آبل” للذكاء الصناعي سيري Siri، وكانت “سامسونغ” قد ذكرت سابقاً نيتها دمج خدمات Viv في منتجاتها، بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية.

وقد تحدثت تقارير صادرة أخيراً حول إمكانية قيام الشركة بإلغاء زر القائمة الرئيسي في جهاز “غالاكسي إس 8 ” ودمج جهاز استشعار بصمات الأصابع ضمن شاشة العرض، كما يمكن للهاتف الحصول على كاميرا خلفية مزدوجة مماثلة للموجودة على هاتف “آيفون 7 بلس”.

شام تايمز

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