معرض “جوبكس” للتوظيف وفرص العمل ينطلق في صالة الجلاء الرياضية

ينطلق معرض التوظيف وفرص العمل “جوبكس” الذي تنظمه شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات برعاية شركة سيريتل والجامعة العربية الدولية ويستمر 3 أيام.

ويشارك في المعرض الذي يقام بالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وشركة “ام تي ان” 50 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية ويهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر بين هذه الشركات والباحثين عن عمل في مكان واحد والتوظيف مباشرة ضمن المعرض.

وفي تصريح لمدير شركة مسارات أنس ظبيان أوضح أن أهمية المعرض تأتي من خلال اسهامه في مساعدة الشباب والعاطلين عن العمل عبر تأمين وظيفة لهم إضافة إلى إتاحة فرصة للزائر لاستكشاف الوظائف المتاحة لدى الشركات المشاركة ومدى ملاءمتها لإمكانياته والخبرات التي يتمتع بها.

وبين ظبيان أن المعرض يدل على تحسن القطاع الاقتصادي والصناعي في سورية بشكل كبير مثمنا التعاون مع كل الجهات المعنية لإنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.

شام تايمز

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