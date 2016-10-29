مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط .. وطرد مورينيو

واصل مانشستر يونايتد، نزيف النقاط، وسقط في فخ التعادل السلبي، أمام ضيفه بيرنلي، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قدم مانشستر يونايتد، واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم تحت قيادة جوزيه مورينيو، وأضاع فرصًا بالجملة، إلا أن توم هيتون، حارس مرمى بيرنلي، كان سدًا منيعًا، وأنقذ فريقه من خسارة ثقيلة، ليحصل كل فريق على نقطة.

ورفع مانشستر يونايتد، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن بالبطولة، بينما يقبع بيرنلي، في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

اعتمد مورينيو، على خطة (4-2-3-1) بتشكيل يضم ديفيد دي خيا، أمامه رباعي الدفاع دارميان، دالي بليند، ماركوس روخو، لوك شاو، وأمامهم ثنائي الارتكاز بول بوجبا، وأندير هيريرا، ثم الثلاثي خوان ماتا، جيسي لينجارد، وماركوس راشفورد، خلف رأس الحربة الوحيد زلاتان إبراهيموفيتش.

أما شين ديتش، مدرب بيرنلي، فقد لعب بخطة (4-4-2)، وقاتل منذ بداية اللقاء على تأمين مرماه، أمام هجمات الشياطين الحمر، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل أي خطورة على مرمى دي خيا، لعدم فاعلية رأسي الحربة، سام فوكس وأندري جراي.

تباين أداء مانشستر يونايتد، فسيطر على مجريات اللقاء في الشوط الأول، ووصلت نسبة استحواذه إلى 73%، إلا أن هجماته لم تكن مؤثرة باستثناء ثلاث محاولات لخوان ماتا، ولينجارد، وإبراهيموفيتش، تصدى لهم توم هيتون، حارس مرمى بيرنلي بثبات.

وكانت نهاية الشوط الأول، مثيرة للغاية، حيث سقط ماتيو دارميان، داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم مارك كلاتنبرج أشار باستمرار اللعب، ما أثار جوزيه مورينيو، الذي اعترض بشدة على الحكم الإنجليزي، ليطرده بين الشوطين.

وفي الشوط الثاني، فعل نجوم مانشستر يونايتد كل شيء في كرة القدم، إلا أن توم هيتون حارس بيرنلي، كان نجم اللقاء بلا منازع، حيث منع أهدافًا محققة بالتصدي لمحاولات إبراهيموفيتش، ولينجارد، وخوان ماتا.

كما عاند الحظ أصحاب الأرض كثيرًا، حيث تصدى القائم الأيسر لتسديدة خوان ماتا، ثم أبعدت العارضة ضربة رأس لزلاتان إبراهيموفيتش، وزاد الطين بلة على جماهير مانشستر يونايتد، بطرد لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا، لحصوله على إنذار ثان في الدقيقة 68.

ووسط هجوم كاسح لمانشستر يونايتد، فاجأ المهاجم النمساوي آشلي بارنيس الجميع بضربة رأس بجوار القائم الأيمن، بعدها أسرع مورينيو لتنشيط الصفوف بإشراك واين روني، ومروان فيلايني، وممفيس ديباي مكان لينجارد، وماتا، وراشفورد.

لم يمنع النقص العددي فريق مانشستر يونايتد من مواصلة الضغط الهجومي، حيث سدد هدد دالي بليند ولوك شاو المرمى بتسديدات خطيرة للغاية.

وأضاع إبراهيموفيتش، فرصة على بعد خطوات قليلة من خط المرمى بلمسة غريبة فوق العارضة.

واحتسب الحكم مارك كلاتنبرج، 5 دقائق وقت بدل ضائع، شارك خلالها واين روني في مسلسل إضاعة الفرص، بتسديدة فوق العارضة، ثم هاج بول بوجبا مطالبًا بالحصول على ركلة جزاء نتيجة لمس مدافع بيرنلي الكرة باليد، قبل أن ينتهي اللقاء بشباك نظيفة.

مورينيو يكشف سبب عدم مشاركة كاريك أمام بيرنلي

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة فريقه بالتعادل السلبي أمام بيرنلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريمييرليج.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار” عقب نهاية المباراة: “لقد اخترت هذه التشكيلة للمباراة لأن لدينا بعض اللاعبين الغائبين .. فالنسيا يقوم بعملية جراحية اليوم في ذراعه”.

وأضاف: “مايكل كاريك لم أقم بإشراكه اليوم لأنه سوف يكون مهمًا في مباراتنا المقبلة بالدوري الأوروبي أمام فنربخشة”.

وتابع: “مشكلتنا أن لدينا إصابات في نفس المكان، سمولينج وبليند وفالنسيا مصابون وكانوا هم من بدأوا مباريات الدوري هذا الموسم، وبدأ اليوم لاعبون آخرون”.

واختتم قائلا: “هذه هي كرة القدم لابد أن تعطي فرصة للآخرين وأنا لدي الثقة الكاملة بماركوس روخو وماتيو دارميان”.

كووورة

شام تايمز

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