قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف موكباً حسينياً ببغداد

سقط قتلى وجرحى, يوم السبت, جراء تفجير انتحاري استهدف موكباً حسينياً قرب منطقة الإسكان في العاصمة بغداد بالعراق.

ونقلت وسائل اعلام عن قيادة عمليات بغداد قولها ان “انتحاريا فجر نفسه في موكب حسيني أسفل جسر جابر ابن حيان قرب منطقة الإسكان, ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى”.

واشارت القيادة الى ان “قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى”.

وجاء التفجير بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى, منتصف الشهر الجاري, جراء هجوم انتحاري استهدف خيمة مجلس عزاء في بغداد.

وتشهد بغداد تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلا عن هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص .

شام تايمز

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