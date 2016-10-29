بدء المرحلة الثانية لملحمة حلب الكبرى … والمعارضة تمهد للسيطرة على حي الزهراء .. سانا : عشرات القتلى من الإرهابيين بريف حماة ودرعا

أطلقت فصائل المعارضة, يوم السبت, المرحلة الثانية لـ “ملحمة حلب الكبرى”, التي تم إطلاقها مؤخرا لفك الحصار عن أحياء حلب الشرقية, حيث بدأت بالتمهيد للسيطرة على حي الزهراء الخاضع لسيطرة الجيش النظامي.

وقالت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن الفصائل المعارضة أطلقت المرحلة الثانية لمعركة حلب, وبدأت التمهيد المدفعي والصاروخي على عدد من مواقع الجيش النظامي في حي الزهراء, بمحاولة للفصائل للسيطرة على المنطقة التي تعتبر بوابة دخول الى حي الحمدانية وأكبر القلاع التي تتحصن فيها قوات النظامي في الجبهة الشمالية الغربية من مدينة حلب.

وتزامن ذلك مع استمرار العمليات على مشارف الأكاديمية العسكرية في حي الحمدانية. بحسب المصادر.

من جانبها, أفادت مصادر مؤيدة بوقوع اشتباكات عنيفة ومستمرة بين الجيش النظامي والفصائل المعارضة في حي الزهراء وسط قصف مدفعي وصاروخي مكثف.

وجاء ذلك بعد يوم من سيطرة فصائل معارضة على ضاحية الأسد غرب حلب في إطار المرحلة الأولى من معركة “ملحمة حلب الكبرى”.

وقامت فصائل معارضة مسلحة، في وقت سابق من يوم الجمعة، بشن هجوم على مواقع الجيش النظامي وقصفت معظم أحياء حلب الغربية بقذائف متفجرة.

وكانت مصادر معارضة قالت إن فصائل مسلحة سيطرت بهجومها على معمل الكرتون، ومناشر منيان وحاجز الصورة وساتر المستودع، اضافة لاستهداف مطار النيرب العسكري بالصواريخ، والتي توجهت ايضا نحو لأكاديمية العسكرية ومدرسة المدفعية والمواقع المحيطة بها غربي المدينة.

يشار الى ان المعركة التي أطلقتها الفصائل المعارضة, مؤخرا, تحت اسم “ملحمة حلب الكبرى” تهدف الى فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.

فيما ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن :

سلاح الجو يوقع عشرات القتلى بين إرهابيي “جيش الفتح” بريف حماة ووحدة من الجيش العربي السوري تقضي على مجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” في درعا

دمرت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في درعا تجمعات وتحصينات ومربض راجمة صواريخ لتنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش “قضت في عملية محكمة على أفراد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” ودمرت سيارة تقل عددا منهم في بلدة اليادودة” شمال غرب مدينة درعا بنحو 5 كم.

وبين المصدر أن عمليات الجيش المتواصلة على بؤر التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في منطقة درعا البلد أسفرت عن “مقتل عدد من الإرهابيين في حي الحمادين وتدمير دشمة ومقتل المتحصنين فيها في حي الكرك”.

وأشار المصدر العسكري في وقت لاحق إلى أن وحدة من الجيش “قضت في رمايات مركزة نفذتها ظهر اليوم على العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” غرب جسر الغارية” بالريف الشمالي الشرقي.

ولفت المصدر إلى “تدمير وحدات من الجيش سيارتين تقلان عددا من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” بين بلدتي النعيمة وأم المياذن بالتزامن مع تدميرها مربض راجمة صواريخ غرب بلدة أم المياذن” بريف درعا الشرقي.

إلى ذلك أكد مراسل سانا في درعا “مقتل أحد مسؤولي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي سميح المحيميد مع عدد من الارهابيين في كمين محكم لوحدة من الجيش عبر تفجير عبوة ناسفة بآليات للتنظيم كانت تتحرك على طريق النعيمة ام المياذن”.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس العديد من القتلى والمصابين في صفوف التنظيمات الإرهابية ودمرت ما بحوزتها من أسلحة وعتاد حربي غرب سجن صيدا وشرق بلدة النعيمة وحي الأربعين وحارة سويدان بدرعا البلد.

سلاح الجو يدمر 12 آلية لإرهابيي “جيش الفتح” ويوقع بينهم عشرات القتلى والمصابين في ريف حماة الشمالي

في هذه الأثناء نفذ الطيران الحربي السوري طلعات مكثفة على مقرات ومحاور تحرك إرهابيي “جيش الفتح” الذي يضم المئات من المرتزقة الأجانب في ريف حماة الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري كثف صباح اليوم من طلعاته على مواقع انتشار وطرق إمداد التنظيمات الإرهابية في قرى البويضة وطيبة الإمام واللطامنة والمصاصنة والحيصة بالريف الشمالي.

وأشار المصدر إلى أن الطلعات الجوية أسفرت عن “مقتل العشرات من الإرهابيين وتدمير 3 مقرات و5 عربات مدرعة و7 آليات مركب عليها رشاشات”.

ودمر الطيران الحربي السوري أمس عددا من الدبابات وعشرات الآليات للتنظيمات الإرهابية وقضى على العديد من أفرادها غالبيتهم من تنظيم “جبهة النصرة” في طيبة الإمام ومورك واللطامنة والمصاصنة وذلك بعد يوم من إعادة الجيش الأمن والاستقرار إلى بلدة صوران بريف حماة الشمالي.

شام تايمز

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