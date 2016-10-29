قطع بالكبل الضوئي يؤدي الى انقطاع الاتصالات الأرضية بين درعا وإزرع والصنمين

أدى انقطاع في الكبل الضوئي, يوم السبت, بين مدينة درعا ومنطقة خربة غزالة الى انقطاع الاتصالات الأرضية بين مدن درعا وازرع والصنمين.

ونقلت وكالة “سانا” عن مدير فرع الشركة السورية للاتصالات احمد الحريري قوله إن “قطعا في الكبل الضوئي بين مدينة درعا ومنطقة خربة غزالة تسبب في انقطاع الاتصالات الأرضية بين مدن درعا وازرع والصنمين”, مشيرا إلى أن “ورشات الصيانة والاصلاح توجهت إلى مكان العطل وستتمكن خلال الساعات القادمة من إصلاحه”.

ولفت الحريري إلى أن “الشركة تعمل على تحويل الاتصالات الأرضية والانترنت من الكبل الضوئي الى الوصلة الميكروية خلال الساعات التالية”, موضحا ان “سرعة الانترنت ستنخفض الى نحو خمس سرعتها الاصلية بسبب الضغط على الوصلة الميكروية التي ستؤمن اتصالات بديلة للاتصالات عبر الكابل الضوئي لحين إصلاحه”.

وبين الحريري ان “الاتصالات القطرية حاليا مؤمنة بين المحافظة بكل مدنها والمحافظات الأخرى”.

وكان فرع الشركة السورية للاتصالات في درعا لفت, في وقت سابق , الى العديد من الصعوبات التي يواجهها ومنها خروج آليات ومستودعات الفرع من الخدمة, ما يصعب تأمين الروافع والحفارات والمعدات الفنية اللازمة لعملية الإصلاح والترميم والصيانة للشبكات الهاتفية الأرضية والهوائية وخطوط الربط الضوئي والنحاسي. مشيرا الى ان انقطاعات الكهرباء المتكررة وساعات التقنين الطويلة تؤثر في استمرارية الاتصالات.

وبلغت خسائر فرع الشركة السورية للاتصالات المباشرة والغير مباشرة في درعا عشرات ملايين الليرات بالأعوام السابقة, بحسب الشركة.

شام تايمز

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