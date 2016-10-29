سانا : ضحايا بقذائف صاروخية على حيي الحمدانية وصلاح الدين بحلب

أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب في تصريح بأن التنظيمات الإرهابية استهدفت صباح اليوم بعدد من القذائف الصاروخية حيي الحمدانية وصلاح الدين السكنيين ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح بينهم طفلة نتيجة الشظايا المتطايرة من شدة انفجار القذائف.

ولفت المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية “خلفت أضراراً مادية في منازل المواطنين وسياراتهم والممتلكات العامة والخاصة”.

ويستهدف الإرهابيون التابع أغلبهم لـ “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين الزنكي” التي تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة” بشكل يومي بالقذائف مدينة حلب حيث استشهد أمس 13 شخصا وأصيب 106 آخرون بجروح وذلك بعد يوم من ارتقاء 3 أطفال وإصابة 14 آخرين بجروح جراء استهداف المدرسة الوطنية في حي الشهباء بقذائف صاروخية.

شام تايمز

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