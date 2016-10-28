البارونة تونغ تستقيل من حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض بعد ترؤسها اجتماعاً معادياً لاسرائيل

لندن ـ “شام تايمز”: اعلنت البارونة جيني تونغ استقالتها من حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني المعارض عقب ترؤسها اجتماعاً معادياً لاسرائيل، جرى خلاله تشبيه الأخيرة بتنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش) وتحميل اليهود مسؤولية المحرقة النازية.

وقالت صحيفة (اندبندانت) إن التشبيه جاء على لسان أحد المتحدثين في ندوة بمجلس اللوردات نظمها مركز العودة الفلسطيني، ودفعت أحد النواب البريطانيين إلى مطالبة حكومة بلاده بالاعتذار من اسرائيل.

واضافت أن البارونة تونغ كانت تشغل مقعداً في مجلس اللوردات كبارونة مستقلة لكنها احتفظت بعضويتها في الحزب إلى أن قرر الأخير تجميد عضويتها الخميس الماضي، واعتبرت أن استقالتها تأتي بعد قيام حزب الديمقراطيين الأحرار بتعليق عضويتها في السابع والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر الحالي.

واشارت الصحيفة إلى أن البارونة تونغ دافعت عن قرارها وأصرت على أنها لم تسمع الكلام المعادي لاسرائيل خلال الندوة، ولم تتحدث خلالها وكانت تتولى رئاستها وتقوم بتقديم المتحدثين إلى الجمهور وهي ليست مسؤولة عن قيام أحد المتحدثين بتشبيه اسرائيل بتنظيم داعش.

وقالت إن البارونة تونغ أصرّت أيضاً على أنها لم ترتكب أي خطأ من خلال ترؤس الندوة، ولم تبد أي اكتراث بالانتقادات التي وجهتها السفارة الاسرائيلية في لندن ضدها.

وكان حزب الديمقراطيين الأحرار أقال تونغ من منصبها كمتحدثة باسم الحزب لشؤون الأطفال عام 2004 حين صرّحت بأنها تدرس التحول إلى مفجرة انتحارية، كما فصلها عام 2010 كناطقة باسمه في مجال الصحة حين دعت للتحقيق في قيام فرق طبية اسرائيلية عملت في هايتي بسرقة أعضاء بشرية من ضحايا الزلزال.

وفي عام 2012، قدمت البارونة تونغ استقالتها من مهامها الإدارية في مجلس اللوردات البريطاني بعد رفضها مطالبة زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار ونائب رئيس الوزراء البريطاني، وقتها، نك كليغ تقديم اعتذار عن تصريحات نُسبت إليها بأن اسرائيل لن تستمر إلى الأبد.

شام تايمز

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