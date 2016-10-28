مدرسة بريطانية تمنع طالبة من الدوام بسبب تسريحة شعرها

لندن ـ “شام تايمز”: منعت ادارة مدرسة اعدادية في بريطانيا طالبة في الرابعة عشرة من العمر من الدوام واعادتها إلى منزل عائلتها بسبب تسريحة شعرها.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) إن الطالبة تشينيز بينسون ابلغت والدها بأن إدارة مدرستها سمحت لصديقتها الجامايكية الأصل بدخول المدرسة رغم أنها سرّحت شعرها بالطريقة نفسها، وزيّنته بضفائر بيضاء كما فعلت هي.

واضافت أن والد الطالبة استشاط غضباً لأنه أنفق 140 جنيهاً استرلينياً، أي ما يعادل نحو 170 دولاراً، على تسريحة ابنته، ووصف إدارة المدرسة بأنها عنصرية.

واشارت الصحيفة إلى أن تشينيز كانت تحلم منذ عدة أشهر بتسريح شعرها على غرار تسريحة المغنية الامريكية بيونسي، وحين حققت حلمها منعتها ادارة المدرسة من الدوام وتركتها تبكي على أبواب مدرستها.

ونسبت إلى الجامايكية جميلة، صديقة تشينيز، قولها “إن تسريحة شعريهما كانت متطابقة تماماً، غير أن الإدارة المدرسة منعت تشينيز من الدوام، وسمحت لها بدخول المدرسة”.

وتقول المدرسة البريطانية للبنات أن تعليماتها بشأن تسريحة الشعر واضحة، ولا تسمح للطالبات بالدوام بتسريحات وألوان غير طبيعية للشعر، وتوصي أن تكون إكسسوارات الشعر ذات طابع عملي وغير زخرفي.

شام تايمز

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