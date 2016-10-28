استطلاع جديد للرأي : معظم البريطانيين يدعمون قيام حكومة بلادهم باتخاذ اجراءات اضافية لتخفيف معاناة المدنيين في حلب

لندن ـ “شام تايمز”: اظهر استطلاع جديد للرأي أن معظم البريطانيين يدعمون قيام حكومة بلادهم باتخاذ اجراءات اضافية لتخفيف معاناة السكان المدنيين في المناطق الشرقية من مدينة حلب.

وقال الاستطلاع، الذي اجرته مؤسسة (بي إم جي) ونشرته صحيفة (اندبندانت)، إن 42% من البريطانيين يدعمون قيام حكومة بلادهم بفرض منطقة حظر القنابل أو منطقة حظر الطيران في مدينة حلب.

واضاف أن نحو ثلث البريطانيين لا يؤيدون الخيار العسكري في سوريا ويدعمون فرض عقوبات اضافية ضد روسيا وسورية لإجبار الرئيسين فلاديمير بوتين وبشار الأسد على وقف قصف المناطق الشرقية من حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

ووجد الاستطلاع أن نسبة صغيرة من البريطانيين لا تتعدى 10% تدعم التدخل العسكري في سوريا باستخدام قوات برية وجوية من دول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

واشار إلى أن 26% من البريطانيين لا يدعمون مشاركة حكومة المملكة المتحدة في أي اجراء يهدف إلى التغيير في سوريا، ويؤيدون الحفاظ على الوضع الراهن هناك.

وقال الاستطلاع إن 22% من البريطانيين يؤيدون فرض المزيد من العقوبات ضد سوريا وروسيا، بالمقارنة مع 16% تدعم فرض منظمة حظر القنابل في حلب وتأمين الحماية لها من قبل الطائرات العسكرية الامريكية والبريطانية.

شام تايمز

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