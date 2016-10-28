بالفيديو .. مشاجرة عنيفة بمدرسة أمريكية تنتهي بضرب معلمة

انتشر مقطع فيديو يسجل مشاجرة عنيفة داخل فصل دراسي، حيث تتلقى معلمة ضربة عنيفة على وجهها أثناء محاولة الفصل بين طالبين متصارعين، وما لبث أن تدخل ثالث للدفاع عن مدرسته، ولكم الطالب المعتدي لكمة هائلة أوقعته أرضا.

ويرصد المقطع معركة عنيفة بين طالب (يرتدي زيا أبيض اللون) وآخر، وفيما تحاول المعلمة فض المشاجرة، تتلقى ضربة عنيفة على وجهها من الأول، وتسقط وتسارع بمغادرة الفصل ، وعلى الفور يتدخل طالب ثالث مدافعا عن المدرسة ويلكم الطالب المعتدي في وجهه ويوقعه أرضا، وهو يكيل له الشتائم.

وفي مشهد تالٍ، تدخل المدرسة لغرفة الدراسة مرة أخرى، وتحاول تهدئة الموقف والفصل بين الطلاب المتصارعين ، ولا توجد معلومات عن توقيت تسجيل المقطع ومكان حدوثه وإن رجح مشاهدون أن يكون في الولايات المتحدة الأميركية.

المعلقون على المقطع اختلفوا فيما بينهم حول ما إذا كان الطالب الذي ضرب المدرسة قد فعل ذلك مصادفة أو عن عمد.

ولا توجد معلومات عن توقيت تسجيل المقطع ومكان حدوثه وإن رجح مشاهدون أن يكون في الولايات المتحدة الأميركية.

المعلقون على المقطع اختلفوا فيما بينهم حول ما إذا كان الطالب الذي ضرب المدرسة قد فعل ذلك مصادفة أو عن عمد.

شام تايمز

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