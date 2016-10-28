تصدّرت غالبية عناوين الأخبار هذا الأسبوع في المملكة المتحدة توقعاتٍ حول تساقط الثلوج لمدة 120 يوماً متواصلاً.

ونشر موقع صحيفة “إندبندنت” البريطانية تصريحاً لشركة الأرصاد الجوية Exacta Weather أكدت أنه سيكون هناك موجات برد سلبية، خصوصاً من كانون الأول (ديسمبر) وحتى كانون الثاني (يناير) المقبلين، مشبهةً ذلك “بعصر جليدي مصغّر”.

وقال الناطق باسم الشركة “ستكون هناك توقعات أفضل خلال الأيام السبع المقبلة، ولا يمكن تأكيد احتمالية أن يكون الطقس بارداً لـ120 يوماً”، مشيراً إلى أن شتاء العام الماضي كان أكثر دفئاً من المتوقع.

وأضاف: “إنه فصل الشتاء على كل حال، وستكون البرودة عالية جداً، وأفضل وقت للتحقق من التوقعات هو في آخر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل”.

شام تايمز

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