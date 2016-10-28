نيمار يشتري منزلا “سينمائيا” بمبلغ ضخم

اشترى نجم المنتخب البرازيلي وبرشلونة الإسباني، نيمار دا سيلفا، منزلا جديدا في الساحل الجنوبي لمدينة ريو دي جانيرو مقابل 28 مليون ريال برازيلي، ما يعادل 9 ملايين دولار تقريبا، حسب صحيفة “أو جلوبو” البرازيلية.

وقالت الصحيفة اليومية إن المنزل الجديد للنجم البرازيلي يقع في منطقة بورتوبييو، ببلدية مانجاراتيبا، وتبلغ مساحة قطعة الأرض التي بني عليها نحو 10 آلاف متر مربع، ويتكون من 6 غرف، ومهبط للطائرات، وحمام سباحة، وملعب تنس، وصالة للألعاب البدنية.

ويبعد منزل نيمار أمتار قليلة عن منزل لاعب فلامينجو إيمرسون، الذي قضى فترة من مسيرته الكروية في قطر والإمارات.

وأكد أحد الجيران الجدد لقائد “السيليساو” للصحفية أن منزل نيمار “مثل الأشياء التي تظهر في السينما فقط”.

ويعتبر الساحل الجنوبي لمدينة ريو أحد المناطق الفخمة، والتي ينتشر بها منازل لاعبي الكرة والممثلين والشخصيات الهامة.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes