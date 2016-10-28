مورينيو: سنبكي على ميسي في غضون سنوات

استشهد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بالأرجنتيني دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، والبرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي، من أجل تبرير استبعاد الأرميني هنريك مخيتريان، لاعب فريق الشياطين الحمر.

وأشار مورينيو إلى أن مايكل كاريك، 35 عاما، لاعب الفريق، لا يشارك بسبب تقدمه في العمر، وضرب مثلا بأن العالم كله سيبكي على ليونيل ميسي، 29 عاما، نجم برشلونة، لتقدمه هو الآخر في العمر خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وقاد مورينيو، دي ماريا في صفوف ريال مدريد، بينما أشرف على تدريب ويليان عندما كان مدربا لتشيلسي.

وقال مورينيو، اليوم، الجمعة، في المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي، المقرر لها غدا، السبت، في الدوري، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، “مخيتريان ليس مصابًا، ويتدرب مع زملائه بشكل طبيعي تمامًا”.

وأضاف “أعتقد أن بعض اللاعبين لا يتأقلمون بسرعة مع الكرة الإنجليزية أو مع أي دوري جديد ينضمون إليه، على عكس لاعبين آخرين، بعض اللاعبين يحتاجون وقتًا أطول ليعتادون على الكثافة والعدوانية، وهنريك يحتاج وقتًا لكي يكون لاعبًا أفضل”.

وتابع المدير الفني “ما أتحدث عنه أمر مماثل لما حدث لدي ماريا عندما انضم لريال مدريد، اضطر لأن يتعلم الكثير، لا أريد الحديث أكثر لكي لا يتم فهمي بشكل خاطئ، ولكن هذا الأمر حدث مع ويليان أيضًا، ولكنه في نهاية المطاف أصبح لاعبًا كبيرًا وساعدنا على الفوز بالدوري”.

واختتم مورينيو تصريحاته في هذا الصدد: “في حالة مخيتريان أصيب وغاب عن الملاعب لفترة ليست قصيرة، وهذا عرقل عملية تطويره، يجب عليه أن يستعيد لياقته البدنية الكاملة، ويدخل في الجو التنافسي بشكل أقوى”.

وتطرق مورينيو للحديث عن الدور الثانوي الذي يعيشه كاريك، مضيفا: “العمر يلعب دورًا كبيرًا في حالة اللاعبين، ففي غضون سنوات سوف يصل ميسي إلى عامه الـ34، وعندها سنبكي كلنا”.

وتابع: “من الطبيعي أن تفضل لاعبا عمره 25 عاما على لاعب آخر عمره 35 عاما، إنه أمر منطقي وكل ما يمكنني أن أقوله إن كاريك كان لاعبا غير عادي”.

كووورة

شام تايمز

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